Одновол Федор Наумов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Одновол
- Имя
- Федор
- Отчество
- Наумов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 292
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136974. ОДНОВОЛЪ, ФЕДОРЪ НАУМОВЪ. К. Хорольск. у., Семеоновск. в., д. Очеретоватой, 24 л.;— Полтав. О. С.,134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 18 Іюня 909. 17 Мая 906 г. 3. Н. 6 уч. Хорольск. у., 170 М.—904 90352 1647 У. |тюр. 9 м.
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