Клименок Петр Онисимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клименок
- Имя
- Петр
- Отчество
- Онисимович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4736. КЛИМЕНОК ПЕТР ОНИСИМОВИЧ, 26 л., Невельск. у., Усть-Долысск. в., д. Рыгиной. Псковск. Губсуд. Ст. ст. 16, 1 ч. 76, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. П. В. З. С. 26/ѴІІ—24.
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