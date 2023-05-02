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Савельева Анна Спиридонова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савельева
Имя
Анна
Отчество
Спиридонова
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
50218. САВЕЛЬЕВА, АННА СПИРИДОнова. К. Богородицк. у., Казанск. в., д. Панарина, 25 л.; — Г. С. 2 уч. г. Тулы (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 28 Мая 905. | 903 35494 177 М.

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