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Столповский Георгий Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Столповский
Имя
Георгий
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
3201. СТОЛПОВСКИЙ, ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 24 л. Гр. Ряжск. у., Фофановск. в., д. Благовещенской;—Н. С. 1 уч. Ряжск. у. Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Срок Исп. не указ., осужд. в октябре 922.

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