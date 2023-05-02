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Кусков Учежук Хажахович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кусков
Имя
Учежук
Отчество
Хажахович
Дата исполнения приговора
30 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
6591. КУСКОВ УЧЕЖУК ХАЖАХОВИЧ, 25 л., Псекубск. окр., аула Кончукохабль. Адыгейск. Облсуд. Ст. 1 ч. 76, лиш, св. 10 л. и пор пр. 5 л. Приг. вступил в закон. силу 30 мая 924.

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