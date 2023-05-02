Алемасов Александр Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алемасов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 16 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46250. АЛЕМАСОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ФЕДОРОВЪ, 30 л. Каз. пос. и ст. Усть Эйской, Челябин. у.; — М. С. 1 уч. Кустанайск. у., 15 Февр. 911, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Февр. 911. АЛЕМБЕКОВЪ, ГРИГОРІЙ КЛЕМЕНТЬЕВЪ, см. Аленбековъ (ІѴ кн. 911).
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