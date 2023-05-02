Лихтенштейн Сруль Янкелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лихтенштейн
- Имя
- Сруль
- Отчество
- Янкелев
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 104303. ЛИХТЕНШТЕЙНЪ. СРУЛЬ ЯНКЕЛЕВЪ (АБРАМОВЪ). Мщ. пос. и гм. Гродискъ, Блонск. у., 29 л.; — Варшав. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ 909. 908 21045 169 М. | 98 78989 172 М. 900 33930 170 М.
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