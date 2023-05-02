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Гостев Иван Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гостев
Имя
Иван
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
31 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 68
Источник
Скан
Оригинальная запись
101952. ГОСТЕВЪ, ИВАНЪ НИКОЛАЕВЪ, 48 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Кирсанов. у., в. и с. Инжавинскаго; — Екатеринбург. О. С., 31 Марта 911, 152¹ и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 31 Мая 911. | 30 Апр. 906 г. У.-Медвѣдицк. О. С., 1642 У., арест. отд. 4 г. | 902 73491 1042 У. | 91 52720 170 М. | 98 61378 170 М.

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