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Мазанов-Петровский Степан Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мазанов-Петровский
Имя
Степан
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
10 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8795. Мазанов-Петровский Степан Яковлевич, 19 л., Семеновск. у., Бортковск. в., д. Тохорево. Н. С. 2 р. г. Ярославля. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 10 мая 926.

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