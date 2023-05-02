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Мартюшов Сергей Дорофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартюшов
Имя
Сергей
Отчество
Дорофеевич
Дата исполнения приговора
19 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8809. МАРТЮШОВ СЕРГЕЙ ДОРОФЕЕВИЧ, 32 л., Барнаульск. у., Панюшевск. в. и д. Алтайск. Губсуд. Ст. ст. 79 ч. 2, 114а, 189, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 19 июня 923.

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