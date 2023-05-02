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Гатин Исхак

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гатин
Имя
Исхак
Дата исполнения приговора
21 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
1374. Гатин Исхак, 31 г., Татарск. АССР, Спасск. к., Тиганск. в. и с. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. ст. 16, 114а, 187, лиш. св. 2 г. 4 м. П. в. з. с. 21/І—26.

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