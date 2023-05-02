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Трубицын Иван Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трубицын
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
24 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 353
Источник
Скан
Оригинальная запись
12105. ТРУБИЦЫН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 30 л., Ставропольск. г., Александровск. у., с. Кановского. Ставропольск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 1 г. 4 м. 20 д. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 24/ІІІ—24.

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