Компанеец-Тищенко Игнатий Иосифович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Компанеец-Тищенко
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Иосифович
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5040. КОМПАНЕЕЦ-ТИЩЕНКО ИГНАТИЙ ИОСИФОВИЧ, 21 г., Киевск. г. и у., Дымерск. в., д. Глебовки. В. Т. 14 стр. корп. Ст. ст. 1 ч. 113, 205 п. «б», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 24/ХІІ—24.
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