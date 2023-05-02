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Евун Николай Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евун
Имя
Николай
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
19 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4304. ЕВУН НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ, 38 л., бывш. Гродненск. г., Брестск. у., Волчинск. в., д. Новоселки. Забайкальск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 19 дек. 923.

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