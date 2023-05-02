Евун Николай Романович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евун
- Имя
- Николай
- Отчество
- Романович
- Дата исполнения приговора
- 19 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4304. ЕВУН НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ, 38 л., бывш. Гродненск. г., Брестск. у., Волчинск. в., д. Новоселки. Забайкальск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 19 дек. 923.
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