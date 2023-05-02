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Шелков Петр Сафонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шелков
Имя
Петр
Отчество
Сафонович
Дата исполнения приговора
22 июль 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
8193. ШЕЛКОВ, ПЕТР САФОНОВИЧ, 24 л. Гр. Малоархангельск. у., Толстовск. в., д. Камиреноковки; - Н. С. Малоархангельск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 22 июля 918.

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