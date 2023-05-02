Кузнецов Михаил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 24 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87466. КУЗНЕЦОВЪ, МИХАИЛЪ ПЕТровъ. К. Дмитров. у., Тимоновск. в., д. Даниловской-Слободы, 32 л.; — Москов. О. С., 9, 114, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. Дмитров. У. С., отъ 27 Сент. 907 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 4 м. Исп. 24 Апр. 908.
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