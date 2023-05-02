Колоц Якоб Яков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колоц
- Имя
- Якоб
- Отчество
- Яков
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86564а. КОЛОЦЪ, ЯКОБЪ ЯКОВЪ. К. Феллин. у., Войзикск. в., 40л.; — М. С. 7 уч. Юрьево-Верроск. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 18 Іюня 908. 86565. КОЛПАКОВА, АННА ВАСИЛЬЕВА. К. Одоевск. у., в. и с. Ясенова, 26 л., рд. Каширск. у., Липицк. в., въ д. Балковой; — З. Н. 3 уч. Серпухов. у., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 17 Мая 908.
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