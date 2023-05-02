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Корепин Арсений Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корепин
Имя
Арсений
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
23 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6504. КОРЕПИН АРСЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 33 л., Никольск. у., Аргуновск. в., В. С. 12 уч. Северодвинск. г., Ст. 180 п. «г», пр. р. 1½ г. и пор. пр. 1 г., Исп. 23 янв. 923.

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