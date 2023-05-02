Корепин Арсений Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корепин
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6504. КОРЕПИН АРСЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 33 л., Никольск. у., Аргуновск. в., В. С. 12 уч. Северодвинск. г., Ст. 180 п. «г», пр. р. 1½ г. и пор. пр. 1 г., Исп. 23 янв. 923.
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