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Петровский Владимир Викентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петровский
Имя
Владимир
Отчество
Викентьев
Дата исполнения приговора
30 апрель 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 396
Источник
Скан
Оригинальная запись
91343. ПЕТРОВСКІЙ, ВЛАДИМІРЪ (ВЛАдиславъ) Викентьевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Лиды, 24 л., рд. въ д. Городникахъ, Гончарен. в., Лидск. у.; — Вилен. О. С., 134, 135, 148 и 2 п. 1 ч. 1647 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 907 г. № 75418, арест. отд. 2 г. и 25 дн. Исп. 30 Апр. 908. | 905 30687 1647 У.

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