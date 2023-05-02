Лясонь Казимир Клеменсов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лясонь
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Клеменсов
- Дата исполнения приговора
- 31 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88612. ЛЯСОНЬ, КАЗИМІРЪ (ВИКЕНТІЙ) Клеменсовъ. К. Новорадомск. у., гм. Кобѣле, 21 г., рд. т. же у., гм. Радзеховице, въ д. Ладзице; — Петроков. О. С., 114, 134, 135, 9 п. 3 ч. 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ вѣд. 908 г. № 88613, арест. отд. 1 г. Исп. 31 Янв. 908. | 906 12479 170¹ М. | 905 41071 172 М.
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