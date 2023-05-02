Харитонов Василий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харитонов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140735. ХАРИТОНОВЪ, ВАСИЛІЙ ПЕТРОВЪ. К. Ардатов. у., Вертьяновск. в., д. Осиновки, 18 л.; — З. Н. 2 уч. Ардатов. у. Нижегород. г. 13 Сент. 909, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Окт. 909.
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