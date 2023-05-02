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Симонов Никита Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симонов
Имя
Никита
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
9117. СИМОНОВ НИКИТА ФИЛИППОВИЧ, 43 л., В. Удинск. у., Окимо-Ключевск. в. Главсуд Бурято-Монгольск. АССР. Ст. 144, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 10 дек. 923.

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