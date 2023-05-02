Турнаев Павел Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурнаев Павел Иванов

Турнаев Павел Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Турнаев
Имя
Павел
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
Источник
Скан
Оригинальная запись
140218. ТУРНАЕВЪ, ПАВЕЛЪ ИВАНОВЪ. К. Каинск. у., Верхне-Каинск. в., д. Литвинова, 34 л.; — Томск. О. С., 114, 134, 135, 148, 149, 152, 346, 347, 9, 1 п. 377, 1 ч. 378 и 2 ч. 1483 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 12 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close