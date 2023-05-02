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Тимофеев Андрей Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеев
Имя
Андрей
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
07 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
Источник
Скан
Оригинальная запись
139903. ТИМОФЕЕВЪ, АНДРЕЙ МИХАЙЛОВЪ. Каз. ст. и пос. Тапальскаго, Орск. у., 38 л.; — Оренбург. О. С., 114, 134, 135, 9 и 1 ч. 1647 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 6 м. Исп. 7 Іюля 909. | 99 57175 170¹ М. | 97 57769 169 М.

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