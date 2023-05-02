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Филиппов Дмитрий Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов
Имя
Дмитрий
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
02 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
29903. ФИЛИППОВ, ДМИТРИЙ НИКИТИЧ, 15 л. Гр. Гжатск. у., Чальско-Дарск. в., д. Выльевки; — Н. С. Хамовническ. р. 1 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 8 д. пр. з. Исп. 2 янв. 920.

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