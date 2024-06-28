Зюзин Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зюзин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46950. ЗЮЗИНЪ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Горбатов. у., Хвощевск. в., д. Ключищъ, 48 л.; — Нижегород. О. С., 134, 135 и 1 отд. 3 ч. 354 У., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 15 Іюня 905.
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