Бугаева Екатерина Филимонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бугаева
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Филимонова
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45442. БУГАЕВА, ЕКАТЕРИНА ФИЛИМОнова. Мщ. г. Минусинска, 33 л., рд. пъ д. Тершетѣ, Енисейск. г.; — М. С. 3 уч. г. Красноярска, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Мая 905.
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