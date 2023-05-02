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Олин Семен Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Олин
Имя
Семен
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
29 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7189. ОЛИН СЕМЕН ТИХОНОВИЧ, 48 л., Ижевского у., Можгинск. в., д. Ягошур. Вотск. Облсуд. Ст. 115, лиш. св. 3 г. Исп. 29 июля 923.

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