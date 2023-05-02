Поединцев Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поединцев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 326
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106609. ПОЕДИНЦЕВЪ, МИХАИЛЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Зміевск. у., в. и с. Коробоч-кина, 49 л.; — Харьков О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 13 Іюня 909. 906 22544 1655 У.| 96 37554 170 М. 900 103463 1655 У. | 93 83453 581 У. и 173 М. 98 96590 1655 У. | 93 29970 169 М.
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