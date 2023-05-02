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Лагунов Павел Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лагунов
Имя
Павел
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
10 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7839. ЛАГУНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 35 л., Сольвычегодск. у., Афанасьевск в., с. Вознесенского. Н. С. 7 уч. Сольвычегодск. у. Ст. 140а, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 июня 923.

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