Кудлай Евсей Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудлай
- Имя
- Евсей
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 22 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32817. КУДЛАЙ, ЕВСѢЙ КОНДРАТЬЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Томск. у., Елгайск. в., д. Кашперовой, 38 л., рд. Рыльск. у., Кульбакинск. в., въ д. Муимѣ; — М. С. 2 уч. Томск. у. (во 2 р.), 1 п. 13 и 1 п. 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 22 Янв. 905. | 96 90415 1655 У.
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