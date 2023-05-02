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Тягунов Сидор Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тягунов
Имя
Сидор
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
22 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
12266. ТЯГУНОВ СИДОР СТЕПАНОВИЧ, 23 л., Курганск. окр., Саламотовск. в., д. Ново-Байдары. В. Т. Приволжск. окр. При 57 стр. ДИВ. Ст. 205б, лиш. св. 2 Г. И пор. пр. 3 Г. П. В. 3. С. 22/ѴІ—24.

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