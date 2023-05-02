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Чайка Терентий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чайка
Имя
Терентий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
Источник
Скан
Оригинальная запись
141049. ЧАЙКА, ТЕРЕНТІЙ ПЕТРОВЪ. К. Гадячск. у., в. и м. Лютельки, 45 л.; — У. Чл. О. С. по Гадячск. у. 16 Окт. 909, 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 17 Окт. 909.

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