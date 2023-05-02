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Абрамкин Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абрамкин
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 1
Источник
Скан
Оригинальная запись
13. Абрамкин Григорий Иванович, 24 л., Сердобск. у., Пяшинск. в., с. Гранки. Саратовск. Г. С. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 28/ѴІІІ 26.

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