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Алтухов Максим Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алтухов
Имя
Максим
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
597. Алтухов Максим Васильевич, 33 л., Курск. у., Медведенск. в. Н. С. 21 уч. Курск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 18 июня 926.

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