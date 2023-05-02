Харитонов Ион Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харитонов
- Имя
- Ион
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140736. ХАРИТОНОВЪ, ІОНЪ КУЗЬМИНЪ. К. Оренбург. у., Роминовск. в., д. Бугусловки, 38 л.; — Г. С. 2 уч. г. Оренбурга 29 Сент. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 14 Окт. 909. | 908 42574 169 М. | 902 92368 169 М.
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