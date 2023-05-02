Жукова Мария Никифоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жукова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Никифоровна
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3168. ЖУКОВА МАРИЯ НИКИФОРОВНА, 26 л., Курганск. у., Устинск. в. и с. Н. С. 1 уч. Кузнецк. у. Ст. 80, лиш. св. 2 г. Исп. 20 июня 923.
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