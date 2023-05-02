Козловская Казимира-Сильвестра Юзефова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козловская
- Имя
- Казимира-Сильвестра
- Отчество
- Юзефова
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3793. КОЗЛОВСКАЯ, КАЗИМИРА-СИЛЬВЕСТРА ЮЗЕФОВА. К. Цѣханов. у., д. Опиногура, 18 л., рд. въ г. Варшавѣ; — М. С. 2 уч., г. Варшавы, 169 и 7 д. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 15 Янв. 907.
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