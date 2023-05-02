Поспелов Павел Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поспелов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3328. ПОСПЕЛОВ, ПАВЕЛ НИКИТИЧ, 26 л. Гр. Тобольск. у., Увятск. в., д. Сургутки;-Тюменск. Губревриб. Бандитизм, лиш. св. 5 л. исп. 2 июля 921.
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