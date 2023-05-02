Стахуляк Игнатий Матеушев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стахуляк
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Матеушев
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 108709. Стахулякъ, игнатій матеушевъ. К. Корсаков., на о. Сахалинѣ, окр., 42 л., рд. Ласк. у., въ гм. Лютомирскъ; — Владивосток. О. С., 134, 135 и1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 20 Апр. 909. | 902 35955 1647 У. | 91 60706 172 М. | 96 99584 1630 У | 86 27548 169 М. | 91 146280 1647 У. | СТАШЕВСКӀЙ, АЛЕКСАНДРЪ ПАВЛОВЪ см. Осташевскій (ѴІІІ кн. 909). | СТАШКЕВИЧЪ, МИХАИЛЪ-СТАНИСЛАВЪ Донатовъ см. Станкевичъ (ѴІІІ кн. 909).
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.