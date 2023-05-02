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Московский Александр Никандров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Московский
Имя
Александр
Отчество
Никандров
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
8096. Московский Александр Никандров., 40 л., Череповецк. у., Уланск. в., д. Боченка. Череповецк. Г. С Ст. ст. 1 ч. 116, 120, л. с. 3 г. 17 дек. 927.

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