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Коваленко Иосиф Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коваленко
Имя
Иосиф
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
21 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4780. КОВАЛЕНКО ИОСИФ СЕМЕНОВИЧ (он же ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ), 28 л., Хабаровск. у., Ленинск. в., с. Роскошь. Амурск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. .21/Ѵ—24. 

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