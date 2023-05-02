Коваленко Иосиф Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коваленко
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4780. КОВАЛЕНКО ИОСИФ СЕМЕНОВИЧ (он же ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ), 28 л., Хабаровск. у., Ленинск. в., с. Роскошь. Амурск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. .21/Ѵ—24.
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