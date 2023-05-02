Смотрин Павел Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смотрин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3085. СМОТРИН, ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 25 л. Гр. Новоузенск. у., Мало-Узенск. в. и с.; —Саратовск. ГубРевтриб. Ст. Ст. 85 ч. 3 иг 95, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 11 авг. 922.
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