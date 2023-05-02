Масенко Гавриил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасенко Гавриил Иванов

Масенко Гавриил Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Масенко
Имя
Гавриил
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
135876. МАСЕНКО, ГАВРІИЛЪ ИВАНОВЪ. Мщ. пос. Азова, обл. В. Донск., 51 г,; — Ростов. (н./Д.) С. М. С. 25 Сент. 909, 2 п. 57 М., тюр. 2 н. Исп. 30 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close