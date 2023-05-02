Масенко Гавриил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Масенко
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135876. МАСЕНКО, ГАВРІИЛЪ ИВАНОВЪ. Мщ. пос. Азова, обл. В. Донск., 51 г,; — Ростов. (н./Д.) С. М. С. 25 Сент. 909, 2 п. 57 М., тюр. 2 н. Исп. 30 Окт. 909.
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