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Балкаров Бтута Медович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балкаров
Имя
Бтута
Отчество
Медович
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
1634. БАЛКАРОВ БТУТА МЕДОВИЧ, 25 л., Мало-Кабардинск. окр., с. Терского. Кабардино-Балкарск. Облсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. 4 м. Приг. вступил в закон. силу 17 окт. 924.

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