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Бобков Никита Савельев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобков
Имя
Никита
Отчество
Савельев
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
130097. БОБКОВЪ, НИКИТА САВЕЛЬЕВЪ. К. Жиздрин. у., в. и с. Кондрининскаго, 21 г., рд. Кубан. обл., въ ст. Шкурининской; — М. С. 1 уч. Ростов. (н/Д.) окр. 17 Сент. 909, 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Сент. 909.

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