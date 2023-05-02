Бобков Никита Савельев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобков
- Имя
- Никита
- Отчество
- Савельев
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130097. БОБКОВЪ, НИКИТА САВЕЛЬЕВЪ. К. Жиздрин. у., в. и с. Кондрининскаго, 21 г., рд. Кубан. обл., въ ст. Шкурининской; — М. С. 1 уч. Ростов. (н/Д.) окр. 17 Сент. 909, 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Сент. 909.
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