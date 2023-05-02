Михеев Николай Михеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михеев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михеев
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2319. МИХЕЕВ, НИКОЛАЙ МИХЕЕВ, 27 л. Гр. Валдайск. у., Жабинск. в д. Иерелеска; — Тверск. 0. И. С 29 Окт. 918. Разбой,. шш. добр. им., общ. дов., ир. имущ., общ. прин. раб. 8 л., с лиш. св., но по отбыт. нак. верн. ему доброе имя и общ. дов., без возст. пр. имущ. Исп. 23 Нояб. 918.
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