Климашевский Павел
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климашевский
- Имя
- Павел
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5147. КЛИМАШЕВСКІЙ, ПАВЕЛЪ (внѣбр.), 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Гарволин. у., гм. Желоховъ, д. Францдорфъ; — Варшав. О. С., 29 Нояб. 910, 152, 152¹ и 1 ч. 1655 У., по совок. съ приг., напеч. въ 910 г. № 132793, арест. отд. 1 г. и 3 м., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 4 Янв. 911. | 28 Февр. 908 г. М. С. 1 уч. г. Варшавы, т. 1½ м. | 908 3421 1647 У. | 903 70469 169 К
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