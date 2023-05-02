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Приказчиков Дмитрий Елеазарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Приказчиков
Имя
Дмитрий
Отчество
Елеазарович
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
6829. ПРИКАЗЧИКОВ, ДМИТРИЙ ЕЛЕАЗАРОВИЧ, 26 л. Гр. Малмыжск. у., Старо-Троицк. в., д. Ныши;—Р. В. Т. Самаро-Злат. и Троицк. ж. д. Хищение, лиш. св. 5 л. Исп. 6 нояб. 921.

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