Приказчиков Дмитрий Елеазарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Приказчиков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Елеазарович
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6829. ПРИКАЗЧИКОВ, ДМИТРИЙ ЕЛЕАЗАРОВИЧ, 26 л. Гр. Малмыжск. у., Старо-Троицк. в., д. Ныши;—Р. В. Т. Самаро-Злат. и Троицк. ж. д. Хищение, лиш. св. 5 л. Исп. 6 нояб. 921.
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