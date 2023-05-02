Озлоблин Аликсандр Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Озлоблин
- Имя
- Аликсандр
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8640. Озлоблин Аликсандр Григорьев., 29 л., г. Москвы. Н. С. 8 уч. Красноярск. окр. Ст. ст. 2 ч. 74, 1 ч. 76, л. с. 1 г. 13 апр. 927.
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